Будем вас отстреливать, как бешеных псов, – украинские защитницы обратились к оккупантам
Источник:Алексей Гончаренко в телеграме
В Вооруженных силах Украины бок о бок с мужчинами воюют и женщины. Защитницы готовы уничтожать пришедшего на нашу землю врага.
Они записали видео, в котором обратились к россиянам. Ролик был обнародован в сети 7 марта.
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"Мы – женщины Украины – благословили своих мужчин в защиту нашей земли. Мы уже вывезли своих детей в безопасное место. Генофонд нашей нации защищен. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии", – служащие.
Мы будем уничтожать неприятеля на каждом сантиметре украинской земли. В каждом нашем городе, каждом селе, лесу и поле. За каждого ребенка, женщину и пожилого человека, разрушенный дом, улицу, даже сарай, мы будем вас (россиян – 24 канал) отстреливать, как бешеных псов. Слава Украине!
– подчеркнули защитницы.
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