Мы будем жить, – Зеленский не видит проблемы при отсутствии транша МВФ

Владимир Зеленский прокомментировал вероятность получения транша МВФ осенью. По его словам государство выполнит свои обещания для его получения, но и без транша "мы будем жить".
Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия транша он не видит глобальной проблемы. Об этом президент Украины рассказал в интервью иностранным изданиям.
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Зеленский прокомментировал транш от МВФ
Президент рассказал, что "для нас это важно". Ведь это важно для экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть это вопрос не только денег, но больше вопрос отношения, инвестиционного климата и тому подобное.
Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство,
– рассказал Зеленский.
Президент рассказал, что будет с государством без транша
"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные", – заявил глава государства.
Владимир Зеленский объяснил, что не видит в этом глобальной проблемы.
В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах,
– сказал Зеленский.
Сотрудничество с МВФ: коротко
- В 2020 году Украина и МВФ подписали меморандум относительно 1,5-летней программы stand-by на сумму 5 миллиардов долларов. Тогда же Украина получила первый транш на 2, 1 миллиарда долларов.
- Украине должны были предоставить еще два транша, но из-за невыполнения государством условий этого не произошло.
- В мае 2021 года советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что транш Украина может получить в сентябре 2021 года.
- Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что "мы сможем договориться".