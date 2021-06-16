Мы будем жить, – Зеленский не видит проблемы при отсутствии транша МВФ

Владимир Зеленский прокомментировал вероятность получения транша МВФ осенью. По его словам государство выполнит свои обещания для его получения, но и без транша "мы будем жить".

Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия транша он не видит глобальной проблемы. Об этом президент Украины рассказал в интервью иностранным изданиям.

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Зеленский прокомментировал транш от МВФ

Президент рассказал, что "для нас это важно". Ведь это важно для экономической стабильности и инвестиционного климата. Потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть это вопрос не только денег, но больше вопрос отношения, инвестиционного климата и тому подобное.

Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство,

– рассказал Зеленский.

Президент рассказал, что будет с государством без транша

"Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский объяснил, что не видит в этом глобальной проблемы.

В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах,

– сказал Зеленский.

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