Будет 1 национальный мультипредметный тест, – Шкарлет об итоговой аттестации выпускников

Из-за российского вторжения в Украину изменят процедуру проведения ВНО. Это регулирует законопроект 7132 о единовременном изменении процедуры проведения вступительной кампании в 2022 году.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал.

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Он пояснил, что решение об изменении процедуры приняли вместе с комитетом, нардепами и родительским сообществом.

Традиционный механизм ВНО изменят в этом году. Основное изменение будет заключаться в том, что вместо 3 – 4 предметов, которые сдавались в разные дни, будут сдавать 1 национальный мультипредметний тест,

– сказал Шкарлет.

Он будет состоять из ключевых предметов, к примеру, математика, история Украины и украинский язык.

"Почему именно эти предметы? Потому что украинский язык и математика были обязательными для проведения ГИА. А история Украины является тем фактором, которым воспроизводит наш генокод", – подчеркнул министр.

Что еще известно о мультипредметний тест

Мультипредметный тест состоит из украинского языка, математики и истории Украины. Это будет по 20 заданий по каждому из трех предметов. Количество баллов по каждому предмету может быть разным.

Оценивание заданий происходит так же как оценивали ВНО. Результат на каждый блок будут переводить в шкалу 100-200 баллов.

Минимального порога, который бы показал – абитуриент сдал тест или нет – не будет: участник, который наберет минимум 1 тестовый балл, уже получит свой результат.

Регистрацию на тест продлили до 19 апреля.