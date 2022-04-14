Будет 1 национальный мультипредметный тест, – Шкарлет об итоговой аттестации выпускников

14 апреля 2022 , 13:44
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Из-за российского вторжения в Украину изменят процедуру проведения ВНО. Это регулирует законопроект 7132 о единовременном изменении процедуры проведения вступительной кампании в 2022 году.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал.

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Он пояснил, что решение об изменении процедуры приняли вместе с комитетом, нардепами и родительским сообществом.

Традиционный механизм ВНО изменят в этом году. Основное изменение будет заключаться в том, что вместо 3 – 4 предметов, которые сдавались в разные дни, будут сдавать 1 национальный мультипредметний тест,
– сказал Шкарлет.

Он будет состоять из ключевых предметов, к примеру, математика, история Украины и украинский язык.

"Почему именно эти предметы? Потому что украинский язык и математика были обязательными для проведения ГИА. А история Украины является тем фактором, которым воспроизводит наш генокод", – подчеркнул министр.

Обратите внимание! Регистрацию на тест продлили до 19 апреля.

Что еще известно о мультипредметний тест

  • Мультипредметный тест состоит из украинского языка, математики и истории Украины. Это будет по 20 заданий по каждому из трех предметов. Количество баллов по каждому предмету может быть разным.
  • Оценивание заданий происходит так же как оценивали ВНО. Результат на каждый блок будут переводить в шкалу 100-200 баллов.
  • Минимального порога, который бы показал – абитуриент сдал тест или нет – не будет: участник, который наберет минимум 1 тестовый балл, уже получит свой результат.
Автор: Альона Захарова