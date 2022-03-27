Будет бал на площади, – Терехов рассказал о первом, что сделает по завершению войны

Каждый украинец уже составил в голове планы, которые воплотит по окончанию войны. Они сделают это, когда Украина победит.

Мэр Харькова Игорь Терехов также поделился, что будет делать после окончания войны. Кроме того, рассказал чему его научило это сложное время.

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Терехов рассказал о первом, что сделает по завершению войны

По его словам, на одной из встреч его попросили устроить балл на майдане. Таким образом, люди хотят отпраздновать победу Украины в войне с Россией.

Я это сделаю, я пообещал. И обязательно, чтобы мы станцевали вальс. Я мысленно представляю эту картинку,

– заявил Терехов.

Затем, как подчеркнул городской голова Харькова, город приступит к работе, ведь его нужно строить практически заново.

К слову, в это сложное время Терехов сумел научиться еще больше гордиться харьковчанами и военными, их самообладания и волей к победе.

Обратите внимание – ситуация в Харькове по состоянию на 27 марта: смотрите видео