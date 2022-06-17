Будет большая дискуссия, – политолог оценил шансы предоставления Украине кандидатства в ЕС

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. И все же окончательное решение будет принимать Евросоюз. Политологи говорят, что среди стран-членов ЕС будет большая дискуссия.

Об этом 24 канала рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он считает, что путь в Европейский Союз – тернист.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

"Мы должны получить признание о том, что мы – такая же нация, такая же часть общества Европы. Мы имеем право получить шанс быть в ЕС", – подчеркнул Солонтай.

По его мнению, это большой вопрос, действительно ли мы пройдем в ЕС, еще будет большая дискуссия .

Могут ли Дания и Венгрия выступить против

Солонтай подчеркнул, что с Венгрией будет легче , потому что у них отсутствует позиция о том, что это делается за их деньги. "Она может сказать, что если их партнеры готовы вкладывать деньги, то Венгрии от этого будет только лучше", – сказал он.

В то же время, по словам Солонтая, с Данией более проблематично в плане денег.

"Но с ним разговор должен идти так, как себя повела Еврокомиссия – она заявила, что это гораздо больше, чем вопрос денег. Ведь сейчас украинцы борются за европейские ценности", – ответил эксперт.

Какие шансы, что все 27 стран ЕС проголосуют положительно

Александр Солонтай высоко оценивает шансы Украины получить кандидатство на членство в ЕС – на 99% .

После визитов в Украину лидеров ЕС, после переговоров стран завалить участие Украины в кандидатстве на членство в ЕС на уровне голосования одной или двух стран – это общеевропейский скандал и кризис Европы,

– заявил он.

Солонтай задал вопрос – "если страны ЕС не способны между собой договориться, что зачем они приезжали в Украину?"

Солнтай уверен, что Украина получит кандидатство на членство в ЕС:



Добавим, что уже 23 – 24 июня на саммите ЕС лидеры стран, входящих в союз, должны принять соответствующее решение . Если оно будет положительным, то наше государство получит статус кандидата в ЕС и продолжит свое движение вперед.