Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він вважає, що шлях до Європейського Союзу – тернистий.

До теми Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

"Ми маємо отримати визнання про те, що ми – така ж нація, така ж частина спільноти Європи. Ми маємо право отримати шанс бути в ЄС", – наголосив Солонтай.

На його думку, це велике питання, чи ми дійсно пройдемо в ЄС, ще буде велика дискусія.

Чи можуть Данія та Угорщина виступити проти

Солонтай наголосив, що з Угорщиною буде легше, бо в них відсутня позиція про те, що це робиться за їхні гроші. "Вона може сказати, що якщо їхні партнери готові вкладати гроші, то Угорщині від цього буде лише краще”, – сказав він.

Водночас, за словами Солонтая, з Данією проблематичніше в плані грошей.

"Але з нею розмова має йти так, як себе повела Єврокомісія – вона заявила, що це значно більше, ніж питання грошей. Адже зараз українці борються за європейські цінності", – відповів експерт.

Які шанси, що всі 27 країн ЄС проголосують позитивно

Олександр Солонтай високо оцінює шанси України отримати кандидатство на членство в ЄС – на 99%.

Після візитів до України лідерів ЄС, після переговорів країн завалити участь України у кандидатстві на членство в ЄС на рівні голосування однієї або двох країн – це загальноєвропейський скандал та криза Європи,

– заявив він.

Солонтай поставив питання – "якщо країни ЄС не здатні між собою домовитися, що навіщо вони приїздили до України?".

Солнтай впевнений, що Україна отримає кандидатство на членство в ЄС:



Додамо, що вже 23 – 24 червня під час саміту ЄС лідери країн, які входять до союзу, повинні ухвалити відповідне рішення. Якщо воно буде позитивним, то наша держава отримає статус кандидата на членство в ЄС і продовжить свій рух вперед.