Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский политик Леонид Гозман. Сейчас Россия безо всяких моральных оснований делает все то же, что в 2014 году, когда оккупировала Крым.

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По словам Гозмана, тогда оккупация украинского полуострова была лишь "веселой прогулкой" для Кремля. Однако теперь ситуация может обостряться.

Будет значительно хуже, потому что Крым "взяли" почти без выстрелов. Это было незаконно, это было ограблением, все что угодно,

– подчеркнул российский политик.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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