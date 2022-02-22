Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський політик Леонід Гозман. Зараз Росія без жодних моральних підстав робить усе те саме, що у й 2014 році, коли окупувала Крим.

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За словами Гозмана, тоді окупація українського півострова був лише "веселою прогулянкою" для Кремля. Однак тепер ситуація може загострюватися.

Буде значно гірше, тому що Крим "взяли" майже без пострілів. Це було незаконно, це було пограбуванням, все що завгодно,

– наголосив російський політик.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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