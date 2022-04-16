Будет известно через неделю: Зеленский назвал потенциальных гарантов безопасности Украины

16 апреля 2022 , 17:26
Читати новину українською

Источник:

РБК-Україна

Владимир Зеленский сообщил, что ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности для Украины. В то же время, конкретику можно ожидать уже 7 – 10 дней.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью украинским СМИ. Президент также назвал возможных гарантов безопасности Украины.

К теме Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на любых переговорах с Россией, – Зеленский

Пока ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства,
– подчеркнул президент.

В то же время, ряд государств уже "демонстрируют такую ​​готовность". Речь идет о:

  • США;
  • Великобританию;
  • Турцию;
  • Италию;
  • Польшу;
  • вообще Евросоюз;
  • Францию;
  • Германию.

Важно – Зеленский сказал, сколько военных погибли на войне: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало