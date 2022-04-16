Будет известно через неделю: Зеленский назвал потенциальных гарантов безопасности Украины
16 апреля 2022 , 17:26Читати новину українською
Источник:РБК-Україна
Владимир Зеленский сообщил, что ни одна страна не формализовала готовность стать гарантом безопасности для Украины. В то же время, конкретику можно ожидать уже 7 – 10 дней.
Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью украинским СМИ. Президент также назвал возможных гарантов безопасности Украины.
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Пока ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства,
– подчеркнул президент.
В то же время, ряд государств уже "демонстрируют такую готовность". Речь идет о:
- США;
- Великобританию;
- Турцию;
- Италию;
- Польшу;
- вообще Евросоюз;
- Францию;
- Германию.
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