Будет как с Крымом, Зеленский упрекнул Запад и предупредил о новых шагах со стороны Путина

Северная Корея уже глубже вовлекается в войну против Украины на стороне России. Президент сравнил реакцию запада на привлечение КНДР с реакцией на оккупацию Крыма 10 лет назад.

Об этом в интервью южнокорейскому телеканалу KBS сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Зеленский упрекнул Запад из-за реакции на участие КНДР в войне

Я считаю, что это (реакция на участие КНДР в войне – 24 Канал) будет так же как с Крымом. Когда Запад и различные партнеры не реагировали на оккупацию Путиным нашего полуострова Крым 10 лет назад – не было никаких громких шагов, кроме даже очень тихих заявлений. После этого Путин начал полномасштабное вторжение,

– отметил Зеленский.

Украинский гарант указал, что то же самое происходит с северокорейским контингентом. Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО, Южной Кореи, в частности. Владимир Зеленский считает, что после отсутствия реакции Путин будет только увеличивать вовлеченность КНДР на украинской земле.

"Я считаю, что та реакция, которая сегодня есть на это – это ничего, это ноль", – говорит Зеленский.