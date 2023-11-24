Будет комплексный план по мобилизации, – Зеленский анонсировал важные изменения

Президент Владимир Зеленский анонсировал комплексный план мобилизации в Украине. Глава государства рассказал, что план будет подготовлен на следующей неделе.

Зеленский заявил, что вопрос мобилизации в Украине сложный и очень актуальный. Он отметил работу ТЦК и ВВК, а также демобилизацию и мобилизацию. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Латвии, пишет 24 Канал.

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Зеленский поставил задачу Залужному, Умерову и Шмыгалю

Президент сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего состоялся комплексный доклад о том, какие существуют вызовы, как решить текущие вопросы, что надо сделать, какие внести законодательные изменения и кто должен это сделать.

Весь этот план будет наработан и все ответы будут на следующей неделе,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что есть некоторые решения, "которые мы сразу приняли". В то же время Зеленский отметил, что хочет, чтобы люди понимали весь план действий – "куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели".

В мобилизации очень важно, чтобы знаете – как из пункта "А" в пункт "Б". Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А", и понимаем куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе,

– сказал президент.

Глава государства добавил, что задача поставлена Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, ведь еще есть экономические вопросы.

"Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе", – резюмировал Зеленский.

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