Будет конец "Северного потока-2", – аналитик о противостоянии Германии и США с Россией

Германия вместе с США могут совместно выступить в противостоянии с Кремлем. Олаф Шольц об этом довольно однозначно высказался.

Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, такой вывод можно сделать после встречи немецкого канцлера с Джо Байденом.

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По мнению аналитика, со слов Шольца можно понять, что США и Германия теперь едины в своем понимании конфликта. Они согласовывают свою позицию по санкциям и трансатлантическое отношение для Германии ключевое.

В случае военной эскалации – это будет однозначный конец "Северного потока-2",

– подчеркнул Умланд.

Также он отметил, что немецкий канцлер часто обходил тему российского газопровода. Это может быть связано с тем, что внутри Германии был спорный вопрос.

Олаф Шольц указал , что Германия сотрудничает с США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, которая исходит от России.

Аналитик Умланд прокомментировал скандальный газопровод: смотрите видео

Шольц о "Северном потоке-2": кратко