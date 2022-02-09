Будет конец "Северного потока-2", – аналитик о противостоянии Германии и США с Россией
Германия вместе с США могут совместно выступить в противостоянии с Кремлем. Олаф Шольц об этом довольно однозначно высказался.
Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, такой вывод можно сделать после встречи немецкого канцлера с Джо Байденом.
К теме Призвали к диалогу: Франция, Германия и Польша предупредили Путина о "последствиях"
По мнению аналитика, со слов Шольца можно понять, что США и Германия теперь едины в своем понимании конфликта. Они согласовывают свою позицию по санкциям и трансатлантическое отношение для Германии ключевое.
В случае военной эскалации – это будет однозначный конец "Северного потока-2",
– подчеркнул Умланд.
Также он отметил, что немецкий канцлер часто обходил тему российского газопровода. Это может быть связано с тем, что внутри Германии был спорный вопрос.Заметьте! Олаф Шольц указал, что Германия сотрудничает с США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, которая исходит от России.
Аналитик Умланд прокомментировал скандальный газопровод: смотрите видео
Шольц о "Северном потоке-2": кратко
- Во время совместной пресс-конференции Джо Байдена и Олафа Шольца президент США заявил, что "Северного потока-2" не будет в случае вторжения России. Канцлер же Германии избежал прямого упоминания о газопроводе.
- Шольц отметил лишь, что в случае новой агрессии Кремля Германия вместе с партнерами введут совместные санкции. Также сказал и об ограничении использования газа России.
- Впоследствии канцлер Германии подтвердил возможность остановки "Северного потока-2" в случае полномасштабной агрессии Владимира Путина. Об этом рассказали в Сенате США.