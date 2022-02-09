Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. За його словами, такий висновок можна зробити після зустрічі німецького канцлера з Джо Байденом.
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На думку аналітика, зі слів Шольца можна зрозуміти, що США й Німеччина тепер єдині у своєму розумінні конфлікту. Вони погоджують свою позицію щодо санкцій і трансатлантичне відношення для Німеччини ключове.
У разі воєнної ескалації – це буде однозначний кінець "Північного потоку-2",
– наголосив Умланд.
Також він зауважив, що німецький канцлер часто обходив тему російського газопроводу. Це може бути пов'язано з тим, що всередині Німеччини було спірне питання.
Аналітик Умланд прокоментував скандальний газопровід: дивіться відео
Шольц про "Північний потік-2": коротко
- Під час спільної пресконференції Джо Байдена та Олафа Шольца президент США заявив, що "Північного потоку-2" не існуватиме у разі вторгнення Росії. Канцлер же Німеччини уникнув прямої згадки про газопровід.
- Шольц відзначив лише, що у разі нової агресії Кремля Німеччина разом із партнерами запровадять спільні санкції. Також сказав і про обмеження використання газу Росії.
- Згодом канцлер Німеччини підтвердив можливість зупинки "Північного потоку-2" у разі повномасштабної агресії Володимира Путіна. Про це розповіли у Сенаті США.