Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров. Впрочем, есть много факторов, которые заставляют осторожно оценивать вероятное поведение Запада.

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По словам Каспарова, нет сомнения, что в случае нападения России на Украину будет максимально жесткий ответ со стороны Великобритании. Такой же будет и реакция США.

Однако пока еще трудно говорить о позиции Германии и Франции.

Думаю, что будет консолидированная позиция западного истеблишмента. Безусловно, будут поставки вооружения и жесткие санкции, даже если они пока не существуют на бумаге,

– заявил оппозиционер.

Впрочем, по мнению Каспарова, ответные шаги стоит зафиксировать документально уже сейчас, чтобы Путин понимал, что ему грозит в случае полномасштабной агрессии.

"Коллективный Запад победит всегда. Я верю в победу демократии. Однако вопрос не в том, победит ли демократия и Запад, а в том – какой ценой", – добавил Каспаров.

Интересно Это узкий круг, – Каспаров предположил, кто принимает решение о наступлении на Украину

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