Будет кризис Альянса, – экс-посол ответил, может ли НАТО отказать Украине из-за России

Россия поставила резкие ультиматумы НАТО и США. Соглашение Запада на требования России может иметь серьезные последствия для Альянса.

Кремль пытается убедить всех, что НАТО наступает на Россию, а фактически она расширяет свое военное присутствие на Запад. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Если они (россияне – 24 канал) добьются позиции Штатов и НАТО не брать в Альянс другие страны, Украину в частности, это будет просто кризис Альянса. Очевидно, такого не произойдет", – сказал Валерий Чалый.

Запад может вести себя аккуратнее

В то же время Валерий Чалый предположил, что Запад может уменьшить поставки вооружений или аккуратнее обращаться с соответствующими вопросами. К примеру, как Германия с Казахстаном или даже с Украиной.

У Германии есть специфика, но и другие страны не очень активны в поставках оборонительных вооружений для Украины в условиях агрессии Путина. Это тяжело продолжается. Если бы не США, Канада, Великобритания и ближайшие соседи, Украине было бы еще сложнее в этой ситуации. Валерий Чалый Экс-посол Украины в США

По словам экс-посла, Россия добилась своего – посадила США за стол переговоров. Внутри России это "продают" как слабость Соединенных Штатов.

"Сейчас Россия говорит с НАТО. Это переговоры равных. Внутри это хорошо "продают". Далее нужно показать какой-то результат. Все понимают, что этот ультиматум-шантаж не приемлем", – отметил Валерий Чалый.

Интервью Валерия Чалого программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

Переговоры между Россией и США: кратко