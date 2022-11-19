Отбой паники: в ДТЭК объяснили слова о "необходимости уехать из страны"

Россияне уже несколько раз массированно обстреливали энергетическую инфраструктуру. В ДТЭК заявили, что пока выезжать никуда не нужно и журналисты фактически перекрутили слова директора компании.

Энергосистема Украина выдержала 4 волны массированных ракетных обстрелов, последний из которых был во вторник, 15 ноября. Оккупанты хотели спровоцировать полный блэкаут, однако им это не удалось сделать.

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Чрезвычайной ситуации нет

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью британскому изданию BBC подчеркнул, что пока выезжать за границу не нужно.

У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать,

– сказал он.

Кроме того, в ДТЭК написали, что энергетики делают все возможное, чтобы энергосистема работала стабильно. В частности, избежать дефицита электроэнергии помогают стабилизационные отключения света.

Предыстория: раньше в ДТЭК якобы призывали выехать за границу

О необходимости сменить местонахождение украинцам якобы заявил тот же директор ДТЭК Максим Тимченко. По крайней мере, так поняли его слова британские журналисты. Однако позже в организации отметили, что на самом деле Тимченко такого не говорил. Ситуация в энергосистеме пока стабильна.

Восстанавливать энергомощности все сложнее

После продолжительных российских атак усложняется восстановление поврежденной инфраструктуры.

К сожалению, у нас закончилось оборудование и запчасти. Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, государственным служащим, компаниям и производителям оборудования помочь нам с немедленной поставкой имеющегося оборудования,

– объяснил Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК добавил, что российские специалисты помогают военным, обучают их, создают очень конкретные цели, знают большие части нашей сети и электростанций.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 канала

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Главное об атаках России по энергосистеме Украины

Россия с 10 октября атакует украинскую энергосистему. Цель врага – оставить украинцев без света и тепла, чтобы простые граждане начали давить на власть, требуя переговоров.

15 ноября Россия повторила массированную ракетную атаку по Украине. Тогда оккупанты выпустили более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 "шахидов".

Что такое блэкаут и угрожает ли он Украине: смотрите видео

Ранее в ДТЭК сообщили, что масштабные российские обстрелы Украины могут повлечь ситуацию, когда свет в украинских домах будет появляться всего на несколько часов. То есть, украинцы могут сидеть без электроэнергии по несколько дней.