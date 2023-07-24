Без дождя и града – только на Востоке: прогноз погоды на 25 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 25 июля, в большом количестве регионов будет дождливая, но жаркая. В то же время жары без осадков следует ожидать только на Востоке и частично – на Юге.
В этом году лето достаточно жаркое, однако на отсутствие дождя 25 июля жаловаться не придется. Собственно, синоптики прогнозируют осадки на Западе, Центре, Севере, а также в Николаевской и Одесской областях на Юге.
Смотрите также Вплоть до +40 градусов: где и когда ждать сильной жары в Украине
Погода по регионам
Следует сказать, что в северных да центральных в областях местами могут быть порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду и в отдельных районах – град. Вместе с тем опасаться гроз следует жителям Запада.
Кроме того, температура в среднем будет колебаться ночью от 16 до 21 градусов тепла по Цельсию и днем от 26 до 32 градусов по всей территории нашего государства.
Особенно жарко будет на Юге страны – до 35 градусов. В то же время следует надеяться на жару жителям Востока. Температура будет достигать в Харьковской, Донецкой, Луганской и других регионах – до 30 градусов.
Температура в областных центрах
- Киев – +28...+30
- Ужгород – +27...+29
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +27...+29
- Тернополь – +28...+30
- Черновцы – +29...+31
- Хмельницкий – +28...+30
- Луцк – +26...+28
- Ровно – +26...+28
- Житомир – +27...+29
- Винница – +29...+31
- Одесса – +32...+34
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +30...+32
- Симферополь – +29...+31
- Кропивницкий – +29...+31
- Черкассы – +29...+31
- Чернигов – +29...+31
- Сумы – +27...+29
- Полтава – +29...+31
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +30...+32
- Донецк – +27...+29
- Луганск – +27...+29
- Харьков – +28...+30
Какая будет погода 25 июля 2023 года / Карта Укргидрометцентра