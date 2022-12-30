Комендантский час в новогоднюю ночь: какие ограничения будут во Львове
Источник:Максим Козицкий
Максим Козицкий заявил, что во Львовской области не будут отменять комендантский час. Он продлится с 00:00 до 05:00.
Несмотря на праздник, всем людям нужно помнить, что в стране идет война. Нельзя забывать, благодаря кому украинцы имеют возможность продолжать жить, работать, встречаться с родными.
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В канун Нового года состоялось заседание Совета обороны Львовской области
Козицкий рассказал, что в канун Нового года во Львове состоялось заседание Совета обороны. Утверждено, что на территории области запрещено использовать все виды пиротехнических средств. А именно салюты и фейерверки.
Нацполиция и патрульные будут следить за тем, чтобы все соблюдали эти правила. В целом, органы правопорядка и работники ГСЧС будут работать в усиленном режиме.
Праздничные богослужения руководители религиозных общин должны установить так, чтобы их начало или завершение не приходилось на период комендантского часа. Также необходимо обеспечить проведение трансляций богослужений на онлайн-ресурсах, чтобы минимизировать присутствие верующих в храмах.
– говорится в сообщении.
Комендантский час в разных городах Украины
Ни одна область по состоянию на 30 декабря не отменила комендантский час в новогоднюю ночь. Только в Ивано-Франковской области он продлится с 00:00 до 05:00 (а уже с 11 января – снова с 23:00).
В Харьковской области, возможно, усилят комендантский час.
В новогоднюю ночь комендантский час будет продолжаться:
- Киев – с 23:00 до 5:00
- Винницкая область – с 00:00 до 5:00
- Волынская область – с 00:00 до 5:00
- Днепропетровская область – с 23:00 до 5:00
- (Синельниковский и Никопольский районы – с 21:00 до 6:00)
- Донецкая область – с 21:00 до 5:00
- Житомирская область – с 00:00 до 5:00
- Закарпатская область – отсутствует комендантский час
- Запорожская область – с 23:00 до 5:00
- Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00 (с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года)
- Киевская область – с 23:00 до 5:00
- Кировоградская область – с 23:00 до 5:00
- Луганская область – с 21:00 до 5:00
- Львовская область – с 00:00 до 5:00
- Николаевская область – с 22:00 до 6:00
- Одесская область – с 23:00 до 5:00
- Полтавская область – 23:00 до 5:00
- Ровенская область – с 00:00 до 5:00
- Сумская область – с 23:00 до 5:00
- Тернопольская область – с 23:00 до 5:00
- Харьковская область – с 23:00 вечера до 5:00 утра (в то же время окончательное решение пока не приняли)
- Херсонская область – с 19:00 до 6:30
- Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00
- Черкасская область – с 23:00 до 5:00
- Черновицкая область – с 23:00 до 5:00
- Черниговская область – с 23:00 до 4:00.