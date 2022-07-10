лукашенко продолжает обострять ситуацию относительно нападения на Польшу. Об этом 24 каналу сказал Валерий Калиновский, собственный корреспондент "Радио Свобода" (Беларусь).

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Это истерия против НАТО, Запада и Украины, которая является в политике Лукашенко основным фактором.

– сказал он.

Будет ли конфликт между Польшей и Беларусью

По мнению Калиновского, Польша переждет этот момент. лукашенко оправдывает свои действия ненавистью и истерией.

Отношение белорусов к полякам

"Оно нормальное – человеческое, соседское. Очень у многих белорусов есть друзья в Польше, ездят на закупки", – считает журналист.

Кроме того, между белорусами и поляками не было таких страниц в истории как между украинцами и поляками. У них были определенные национально-социальные противоречия. Речь идет о польских господах и белорусских крестьянах.

Это раздувалось советской властью. В национальном плане это два братских народа, соседние народы, столетиями жившие в одном государстве – Речи Посполитой. Они имеют общих героев, певцов, поэтов. К примеру, Адам Мицкевич,

– объяснил он.

Калиновский считает, что, несмотря на активную политическую кампанию против Польши, среди рядовых белорусов нет ненависти и желания развивать конфликт.

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