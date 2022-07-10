лукашенко продолжает обострять ситуацию относительно нападения на Польшу. Об этом 24 каналу сказал Валерий Калиновский, собственный корреспондент "Радио Свобода" (Беларусь).
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Это истерия против НАТО, Запада и Украины, которая является в политике Лукашенко основным фактором.
– сказал он.
Будет ли конфликт между Польшей и Беларусью
По мнению Калиновского, Польша переждет этот момент. лукашенко оправдывает свои действия ненавистью и истерией.
Отношение белорусов к полякам
"Оно нормальное – человеческое, соседское. Очень у многих белорусов есть друзья в Польше, ездят на закупки", – считает журналист.
Кроме того, между белорусами и поляками не было таких страниц в истории как между украинцами и поляками. У них были определенные национально-социальные противоречия. Речь идет о польских господах и белорусских крестьянах.
Это раздувалось советской властью. В национальном плане это два братских народа, соседние народы, столетиями жившие в одном государстве – Речи Посполитой. Они имеют общих героев, певцов, поэтов. К примеру, Адам Мицкевич,
– объяснил он.
Калиновский считает, что, несмотря на активную политическую кампанию против Польши, среди рядовых белорусов нет ненависти и желания развивать конфликт.
Угроза нападения Беларуси на Украину: последние новости
- В Минобороны отметили, что угроза наступления со стороны Беларуси рассматривается. Кроме того, в белорусском инфополе наблюдается нагнетание негативного отношения к Украине.
- На белорусском аэродроме "Зябровка", недалеко от границы с Черниговщиной, заметили увеличение количества российских танков, БМП и зенитных ракетных комплексов.
- Армия Лукашенко ведет разведку в приграничных с Украиной регионах. К тому же Беларусь продолжила запрет полетов над страной по меньшей мере до середины осени.
- Что касается народа, то только 5% белорусов поддерживают вторжение на территорию . Жители государства убеждены, что их военным не стоит становиться на сторону страны-агрессора.
- К сожалению, угроза ракетного удара по Украине российской авиации с территории Беларуси остается высокой. Сейчас там проверяют системы управления и оповещения.
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