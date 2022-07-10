лукашенко далі загострює ситуацію щодо нападу на Польщу. Про це 24 каналу сказав Валерій Калиновський, власний кореспондент "Радіо Свобода" (Білорусь).
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Це – істерія проти НАТО, Заходу та України, яка є в політиці Лукашенка основним чинником,
– сказав він.
Чи буде конфлікт між Польщею та Білоруссю
На думку Калиновського, Польща перечекає цей момент. Своєю чергою, лукашенко виправдовує будь-які свої дії ненавистю та істерією.
Ставлення білорусів до поляків
"Воно нормальне – людське, сусідське. Дуже багато білорусів мають друзів у Польщі, їздять на закупи", – вважає журналіст.
Крім того, між білорусами та поляками не було таких сторінок в історії, як між українцями та поляками. Звісно, вони мали певні національно-соціальні суперечності. Мовиться про польських панів та білоруських селян.
Це роздмухувалося радянською владою. В національному плані це два братні народи, сусідні народи, які століттями жили в одній державі – Речі Посполитій. Вони мають спільних героїв, співаків, поетів. До прикладу, Адам Міцкевич",
– пояснив він.
Калиновський вважає, що попри активну політичну кампанію проти Польщі, серед пересічних білорусів немає ненависті та бажання розвивати конфлікт.
Загроза нападу білорусі на Україну: останні новини
- У Міноборони зауважили, що загроза наступу з боку білорусі розглядається. Крім того, у білоруському інфополі спостерігається нагнітання негативного ставлення до України.
- На білоруському аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, помітили збільшенні кількості російських танків, БМП та зенітних ракетних комплексів.
- Армія Лукашенка веде розвідку на прикордонних з Україною регіонах. До того ж, білорусь продовжила заборону польотів над країною щонайменше до середини осені.
- Що ж до народу, лише 5% білорусів підтримують вторгнення на територію. Мешканці держави переконані, що їхнім військовим не варто ставати на бік країни-агресорки.
- На жаль, загроза ракетного удару по Україні російської авіації з території білорусі залишається високою. Наразі там перевіряють системи управління та оповіщення.
Калиновський: істерія Лукашенка, колони техніка в бік України, напруження між Польщею та Білоруссю – дивіться відео