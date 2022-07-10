лукашенко далі загострює ситуацію щодо нападу на Польщу. Про це 24 каналу сказав Валерій Калиновський, власний кореспондент "Радіо Свобода" (Білорусь).

Важливо знати Нові ракети з Росії та підігравання Путіну: яка ймовірність нападу Білорусі на Україну

Це – істерія проти НАТО, Заходу та України, яка є в політиці Лукашенка основним чинником,

– сказав він.

Чи буде конфлікт між Польщею та Білоруссю

На думку Калиновського, Польща перечекає цей момент. Своєю чергою, лукашенко виправдовує будь-які свої дії ненавистю та істерією.

Ставлення білорусів до поляків

"Воно нормальне – людське, сусідське. Дуже багато білорусів мають друзів у Польщі, їздять на закупи", – вважає журналіст.

Крім того, між білорусами та поляками не було таких сторінок в історії, як між українцями та поляками. Звісно, вони мали певні національно-соціальні суперечності. Мовиться про польських панів та білоруських селян.

Це роздмухувалося радянською владою. В національному плані це два братні народи, сусідні народи, які століттями жили в одній державі – Речі Посполитій. Вони мають спільних героїв, співаків, поетів. До прикладу, Адам Міцкевич",

– пояснив він.

Калиновський вважає, що попри активну політичну кампанію проти Польщі, серед пересічних білорусів немає ненависті та бажання розвивати конфлікт.

Загроза нападу білорусі на Україну: останні новини

Калиновський: істерія Лукашенка, колони техніка в бік України, напруження між Польщею та Білоруссю – дивіться відео