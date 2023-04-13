Ракетная атака на Пасху: в ВСУ оценили угрозу и заявили о своей подготовке

До Пасхи остаются считанные дни. Защитники украинского неба готовятся оберегать страну в праздничные дни.

Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенными Силами ВСУ – комментируя угрозу на Пасху, подчеркнул, что ракетные обстрелы могут быть в любой день. Украинцы должны понимать и не игнорировать извещение тревоги.

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У нас готовится система ПВО. Мы принимаем меры по ее маневру, выдвижению на те или иные направления. Враг не оставил своих коварных замыслов. Но главное – мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий,

– заявил Наев.

Он подчеркнул, что защитники украинского неба будут делать все, чтобы оккупанты не помешали украинцам отпраздновать Пасху.

В Воздушных силах призвали людей не быть легкомысленными и позаботиться о своей безопасности. Украинцам напоминают, что нельзя игнорировать извещение воздушных тревог. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.