Тревожных звоночков для харьковчан нет, – в ВСУ опровергли "прогнозы" о новом наступлении России

В ВСУ отреагировали на панические заголовки некоторых западных медиа. Ряд иностранных СМИ писал о намерениях России наступать в ближайшее время на Харьков.

Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо эфире телемарафона сообщил об отсутствии важных успехов у россиян на Купянском направлении. По его словам, украинские воины находятся в активной обороне, а также при случае переходят к атакам и пытаются улучшить свое тактическое положение, передает 24 Канал.

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Харьковчанам можно успокоиться

Фитьо отметил, что жителям и гостям Харькова можно быть спокойными.

Сообщения иностранных СМИ о том, что (оккупанты – 24 Канал) будут наступать на Харьков, – ну, намерения россиян мы сами понимаем. Это Харьков, Полтава, Киев. Это вся Украина. Но сейчас каких-то тревожных звоночков для харьковчан нет,

– подчеркнул спикер.

Он призвал пользоваться информацией из официальных источников. Фитьо назвал ситуацию контролируемой и добавил, что количество российских войск на границе и Купянском направлении не меняется.

Что этому предшествовало

Не так давно издание The Telegraph писало, что Россия может начать в ближайшие недели широкомасштабное наступление вблизи Харькова. Британское издание ссылалось на анонимные источники в ВСУ и прогнозировало, что сначала оккупанты усилят воздушные атаки, а потом будут наступать 15 января. В материале отмечалось, что захватчики усиливают обстрелы северо-восточной части областного центра и атакуют военные объекты, а Украина якобы готовится отбиваться.

Владимир Фитьо назвал статью о повторном наступлении россиян на Харьков "бредом". По его словам, этот материал не стоит внимания, потому что в нем нет ничего нового. Также он заявил, что журналисты The Telegraph "все перекрутили" и сослались на "непонятные подразделения военной разведки".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов тоже отреагировал на публикацию. Он заявил, что в настоящее время концентрация военных оккупационных подразделений на границе не зафиксирована. Однако Синегубов предупредил, что страна-агрессорка не отказалась от своих намерений по поводу возможного повторного захвата тех территорий, которые она потеряла осенью 2022 года. Он призвал жителей Харьковской области всегда быть готовыми, ведь ситуация с концентрацией российских войск может меняться поминутно.