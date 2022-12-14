Наши войска в боевой готовности, – реакция Минобороны на "бесконечное движение" войск в Беларуси

Российские военные совершают как непосредственные, так и психологические атаки по Украине. Одна из них – перманентное движение войск на территории Беларуси.

Во время телемарафона этот момент решила прокомментировать заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что враг продолжает использовать одну из тактик Советского союза. Речь идет о точках напряжения, за которые оккупанты регулярно дёргают.

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Враг растягивает фронт

Анна Маляр напомнила, что активный фронт растянулся на 1300 километров, а общая его линия составляет 2500 километров. Поэтому врагу чрезвычайно выгодно создавать напряжение на Севере для того, чтобы мы не могли удерживать своих военных только в тех направлениях, где ведутся активные боевые действия.

Что касается Беларуси, там происходит несколько процессов. Первое – бесконечное движение личного состава и техники с 24 февраля. Там постоянно идет этот процесс. То есть они в состоянии готовности,

– заметила Маляр.

Она добавила, что тоже там постоянно происходит имитация учений белорусских сил. В то же время, по словам замминистра, Лукашенко до сих пор сидит на шпагате. Он не слишком хочет прямо ввязываться в войну. Но фактически Беларусь уже ее участница, ведь с территории страны ведутся обстрелы.

Маляр отметила, что это направление враг может использовать в любой момент. Поэтому не нужно исключать эту возможность. В то же время следует понимать, что украинские военные полностью информированы, что происходит на территории Беларуси. И хотя движение врага наблюдается, пока не сформированы ударные подразделения. А без них наступления не произойдет.

Наши войска в боевой готовности находятся. Более того, мы проводили совместные учения на границе с Беларусью – отряды пограничников, ВСУ, Национальная полиция – и отрабатывали все эти механизмы,

– добавила Маляр.

В Пентагоне не видят угрозы

Об этом заявил во время брифинга представитель министерства обороны США генерал Патрик Рейдер.

По нашим оценкам, по состоянию на данный момент мы не наблюдаем какой-либо угрожающей трансграничной активности со стороны Беларуси,

– подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что США продолжают внимательно наблюдать за ситуацией в регионе. В частности, по поводу военной активности самой Беларуси.

Напомним, что накануне, по приказу Лукашенко, решили устроить внезапную проверку боеспособности войск. Соответствующие меры, отметили в минобороны Беларуси, будут носить комплексный характер.

Военные должны как можно скорее выдвинуться в назначенные районы. Кроме того, там предстоит осуществить инженерное оборудование, организовать охрану и оборону. А еще, навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Заметим, что эти реки расположены вдали от границы Украины.