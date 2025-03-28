Мы обо всем знаем, – военный НГУ оценил вероятность открытия нового фронта

Россия накапливает силы на разных направлениях. Впрочем, ВСУ знают о намерениях врага и готовы к новым атакам.

Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала отметил, что ВСУ видят, что противник пытается проводить активные боевые действия на Волчанском направлении и накапливает личный состав.

Смотрите также Целили дважды в одно место: Россия снова обстреляла Харьковскую область, есть пострадавшие

"Конечно, мы видим, что где-то противник имеет определенные условные преимущества, условные продвижения, но в то же время нужно понимать, что эти продвижения, согласно коэффициенту полезного действия, супернерациональные. И рано или поздно россияне точно "закончатся". Это очевидно", – сказал Андрей Отченаш.

Почему россияне боятся штурмовать некоторые позиции

Он добавил, что россияне уже привлекают северокорейцев, и это является показателем того, что на фронте Россия несет большие потери. Сейчас Украина воюет уже против двух стран: против России и Северной Кореи.

И мы не только справляемся, но и во многих случаях даем им очень хорошую взбучку, что они даже боятся штурмовать наши позиции. Мы видим накопление сил, прекрасно понимаем, где оно будет,

– сказал Андрей Отченаш.

Он добавил, что разведка Украины знает обо всех передвижениях противника, поэтому военные осведомлены и ждут их на любом направлении. Отченаш отметил, что на направлении, где оборону держит его бригада, противник тоже пытается максимально собрать силы, чтобы проводить штурмовые действия.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас готовится к весеннему наступлению, в частности в Сумской и Харьковской областях. Он добавил, что Украина видит подготовку врага к предстоящей операции.

Андрей Отченаш объяснил, что потери России настолько велики, что им трудно собрать какой-то мощный "штурмовой кулак".

Мы постоянно на всех клочках фронта – где-то их кусаем, где-то делаем неожиданные удары, где-то обескровливаем – они даже не могут собраться. И это благодаря Силам обороны Украины, благодаря каждому бойцу, который на линии боевого соприкосновения выполняет свою задачу,

– отметил Андрей.

Он отметил, что такие операции, которые выполняют Силы обороны Украины, никто и никогда не проводил, имея то количество личного состава и то обеспечение. ВСУ ударяют врага настолько сильно, что он, имея очевидное преимущество в личном составе, не может "собрать кулак" для проведения большого полномасштабного наступления. Отченаш подытожил, что все наступления россиян сопровождались большим количеством уничтоженного личного состава.