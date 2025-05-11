"Перемирия с 12 мая не будет": как в таком случае будет действовать мероприятие

США и Европа ожидают полного прекращения огня 12 мая. Оно должно начаться в понедельник – по всей линии фронта: на суше, в воздухе и на море.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа в эфире 24 Канала Сергей Стуканов рассказал, что не видит оснований надеяться, что Россия согласится на такое предложение. Россияне стремятся продолжать войну и используют силу как средство давления на Украину, чтобы заставить ее принять политические условия.

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Путин сформировал ось союзников

Для Владимира Путина война – это инструмент достижения целей: недопущение вступления Украины в НАТО, признание оккупированных территорий российскими.

В противовес западной коалиции Путин демонстрирует, что имеет свою "ось союзников". 9 мая китайский лидер сидел рядом с Путиным в Москве. Они подписали многоуровневое соглашение о сотрудничестве – как политическое, так и экономическое,

– отметил Стуканов.

Он добавил, что Путина поддерживает и Северная Корея, которая не только поставляет оружие, но и, как уже официально признано, привлекает военных к боевым действиям. Иран также передает России вооружение. Путин чувствует себя уверенно и не считает себя изолированным. Он опирается на поддержку со стороны Китая и убежден, что сможет выдержать любые санкции.

Поэтому я не вижу никаких оснований верить, что завтра в полночь или в 9:00 утра Россия внезапно прекратит атаки и скажет: "Хорошо, останавливаемся. В понедельник – тишина, а в четверг – переговоры в Стамбуле". Нет, Путин расценивает вчерашнее заявление как ультиматум. А он не считает, что находится в такой позиции, где вынужден идти на уступки,

– сказал Стуканов.

Он напомнил, что даже то так называемое перемирие, которое Путин сам объявил на 8 –10 мая, чтобы провести парад, не было соблюдено. Поэтому нет никаких иллюзий: 12 мая Россия огонь не прекратит.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Европы и США. Политолог считает, что есть риск, что Запад снова будет медлить вместо решительного противодействия России. Из Белого дома неоднократно звучали заявления о "последних шансах" для Москвы, но к реальному прекращению огня это не привело.

Я убежден: Соединенным Штатам пора смотреть правде в глаза – эта стратегия не работает. Она не дает результатов ни с Россией, ни с Китаем. И Пекин, и Москва воспринимают это как проявление слабости США,

– подчеркнул Стуканов.

Он добавил, что если Америка сейчас отстранится от мирного урегулирования или будет действовать вяло, подстраиваясь под логику Путина и Си, то ее ждут непростые годы – с рядом серьезных глобальных вызовов.