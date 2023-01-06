Зависит от внутренней ситуации: изменит ли Израиль позицию по оружию для Украины

Появилась информация о том, что состоялся телефонный звонок между руководителями министерства иностранных дел Израиля и России. Пока нет деталей диалога.

Об этом для 24 Канала рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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"В МИД Израиля опубликовали краткое сообщение, что происходит целая серия разговоров из-за назначения нового министра. Стороны якобы говорили о региональных отношениях и касались региональных тем. Действительно детализации нет", – сказал Семиволос.

Он отметил, что вроде бы была попытка разговора с украинским главой МИД. Однако украинская сторона заявляет, что ничего подобного не было.

То есть ситуация вокруг этого разговора вызывает беспокойство, но это ничем не может нам угрожать, если смотреть на него, как на начало какой-то новой политики Израиля по отношению к Украине и России, – рассказал Семиволос.

Израиль будет избегать неудобных для себя тем

По словам Семиволоса, возможно, ключевые месседжи новый министр иностранных дел Эли Коэн произнес во время инаугурационной речи. Речь шла о том, что Израиль будет избегать публичных заявлений из-за российско-украинской войны и, соответственно, возобновляют полноценный диалог с Россией.

"Мы раньше не получали от Израиля оружия. Думаю, что не будет получать и дальше", – сказал эксперт.

Позиция населения

Семиволос вспомнил, что премьер Яир Лапид занимал публичную позицию по отношению к войне – он сказал, что Израиль будет на правильной стороне истории. По словам эксперта, Израиль прервал диалоговый процесс с россиянами и как минимум публично не демонстрировал готовность его восстанавливать.

"Однако страна избегала разговора о возможности поставки оружия, несмотря на то, что в самом Израиле есть военно-промышленный комплекс, который хотел бы присоединиться. Большинство моментов связаны не с Украиной, а с внутренней ситуацией. Это значит, что тем, кто голосовал за далеких от украинских интересов политиков, война неинтересна. Следовательно, правительство дальше нас не будет поддерживать", – добавил Семиволос.

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