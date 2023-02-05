Есть ли угроза для Харькова: что Резников говорит о вероятном новом наступлении России

Министр обороны Алексей Резников отмечает, что украинцам стоит доверять только проверенным источникам. Он отметил, что не стоит подвергаться паническим информационным вбросам врага.

Об этом министр обороны рассказал во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Резников оценил угрозу наступления

Резников подчеркнул, что "очень важно слушать Генеральный штаб, его официальную позицию".

Когда будет понятно, что они (россияне – 24 Канал) сформировали ударные группировки, где, в каком месте, наш Генеральный штаб это прекрасно знает,

– заявил министр.

Он высказался по поводу вероятного наступления россиян на Харьков. Резников отметил, что сейчас со стороны России ударных группировок нет, однако, по его словам, нельзя исключать, что "через некоторое время они могут появиться".

"Ожидаем возможных наступлений"

Резников к критическому мышлению и не поддаваться паническим информационным вбросам врага. Однако министр не исключает усиления давления со стороны россиян.

Мы все равно, конечно, ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль, они любят символизм – 24 февраля будет год, как началось это нашествие, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году... поэтому ожидаем этого давления. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет,

– подчеркнул Резников.

Резников подчеркнул, что Украина накапливает резервы, учит персонал, работает с партнерами.

Сил для захвата Востока у врага нет