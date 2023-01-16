В ISW обнародовали сценарии нового большого вероятного наступления России

В 2023 году Россия может готовить повторное наступление на Украину. Аналитики ISW назвали несколько вариантов.

В частности, и в Институте изучения войны отмечают, что Россия готовится к затяжной войне в Украине. Также эксперты предполагают, что Кремль планирует провести решающую стратегическую операцию в течение 6 месяцев.

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Полная оккупация Луганской области

В отчете ISW говорится, что предположительно Россия готовит повторное наступление на Украину в 2023 году. "Решительные стратегические действия текущего года могут проявиться в нескольких возможных курсах действий, не исключающих друг друга", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями Кремля и входит в наиболее достижимые задачи России. Поэтому аналитики предполагают, что оккупанты могут попытаться провести масштабное наступление в районе Луганской области.

"С 2022 года российские силы перекидывают дополнительные силы в Луганскую область и проводят другие важные мероприятия, которые могут поддержать наступательную операцию в этой области", – пишут эксперты.

В ISW отмечают, вряд ли российские военные будут проводить наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях. Река Днепр разделяет линию фронта в Херсонской области и является серьезным препятствием для маневра.

Использование украинского контрнаступления

В конце 2022 года Россия перебросила значительные воинские части Херсонского направления в Луганскую область и создала полевые укрепления там, а также в российских Белгородской и Курской областях. Аналитики наблюдают многие признаки того, что украинские силы стремятся провести контрнаступление в 2023 году.

"Россия стремится обезопасить оккупированные территории на Донбассе и избежать еще одного значительного поражения, такого как разгром в Харьковской области или отступление из Херсона. Это были как важные события, взорвавшие боевой дух россиян, так и восприятие способности войск России обеспечить достижение своих больших целей в отношении так называемых Кремлем демилитаризации и денацификации Украины", – отчитываются в ISW.

Поэтому аналитики предполагают, что российские захватчики могут попытаться успешно отразить контрнаступление ВСУ и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных сил украинской армии. Если России удастся добиться успеха в таких действиях, это может позволить оккупантам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы.

Будет ли наступление из Беларуси

Российские войска могли готовиться к крупной наступательной операции или к большим атакам без расчета общенаступательной операции как альтернативы.

По мнению аналитиков ISW, самый опасный план действий российского наступления на север Украины с территории Беларуси сейчас остается маловероятным. В то же время Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированным учениям в сентябре 2023 года.

Путин, вероятно, направит дополнительные силы Беларуси в рамках учений "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", которые состоятся в сентябре 2023-го.