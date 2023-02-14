Об этом 24 Каналу сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подчеркнул, что не стоит нынешнюю активизацию россиян сравнивать с тем, что было в начале 2022 года.
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Юсов сообщил, что на Востоке сейчас наблюдается обострение боевых действий. Владимир Путин перед россиянами поставил задачу оккупировать Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.
Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК,
– добавил представитель разведки.
Однако Кремль не отказался от своих геноцидных политических целей, подчеркнул Юсов.
Что влияет на планы врага
По словам Юсова, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению наших территорий неизбежны. Украинские вооруженные силы готовятся, и этот план будет претворен в жизнь.
Важными факторами, влияющими на решение россиян, являются поставки в Украину западного вооружения, погодные условия, обучение и подготовка украинских воинов, убежден спикер.
Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом,
– добавил представитель разведки.
Он подчеркнул, что поставленные задачи россиян не реализуются ни по срокам, ни по масштабам. Откладывание этих терминов происходило неоднократно, вероятно, это произойдет и в этот раз.
Юсов о планах россиян на Востоке: смотреть видео
Бои на Восточном направлении: последнее
- Командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко рассказал, что бои за Бахмут тяжелые. Идут уличные бои на окраинах, но основное противостояние сосредоточено на флангах.
- Захватчики не оставляют попыток окружить Бахмут. Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, единственные успехи врага, которыми тот может похвастаться – это буквально продвижение на несколько метров вперед.
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