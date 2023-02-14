Об этом 24 Каналу сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подчеркнул, что не стоит нынешнюю активизацию россиян сравнивать с тем, что было в начале 2022 года.

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Юсов сообщил, что на Востоке сейчас наблюдается обострение боевых действий. Владимир Путин перед россиянами поставил задачу оккупировать Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК,

– добавил представитель разведки.

Однако Кремль не отказался от своих геноцидных политических целей, подчеркнул Юсов.

Что влияет на планы врага

По словам Юсова, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению наших территорий неизбежны. Украинские вооруженные силы готовятся, и этот план будет претворен в жизнь.

Важными факторами, влияющими на решение россиян, являются поставки в Украину западного вооружения, погодные условия, обучение и подготовка украинских воинов, убежден спикер.

Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом,

– добавил представитель разведки.

Он подчеркнул, что поставленные задачи россиян не реализуются ни по срокам, ни по масштабам. Откладывание этих терминов происходило неоднократно, вероятно, это произойдет и в этот раз.

Юсов о планах россиян на Востоке: смотреть видео

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