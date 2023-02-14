Про це 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він наголосив, що не варто теперішню активізацію росіян порівнювати з тим, що було на початку 2022 року.

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Юсов повідомив, що на сході зараз спостерігається загострення бойових дій. Владімір Путін перед росіянами поставив завдання окупувати Донбас, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до кінця березня.

Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК,

– додав представник розвідки.

Однак Кремль не відомвився від своїх політичних геноцидних цілей, наголосив Юсов.

Що впливає на плани ворога

За словами Юсова, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Українські збройні сили готуються, і цей план буде втілено в життя.

Важливими факторами, які впливають на рішення росіян є постачання до України західного озброєння, погодні умови, навчання і підготовка українських воїнів, переконаний мовець.

Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином,

– додав представник розвідки.

Він наголосив, що поставлені завдання росіян не втілюються ні по термінах, ні по масштабах. Посування цих термінів відбувалося неодноразово, ймовірно, це відбудеться і цього разу.

Юсов про плани росіян на сході: дивитись відео

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