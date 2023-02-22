Фейгин назвал 3 причины, почему большое наступление России невозможно

В украинской разведке сообщили, что решающие бои на фронте будут проходить с середины до конца весны. Западные лидеры советуют Украине ускорить начало контрнаступления.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин. По его словам, для украинского контрнаступления необходимо мощное западное оружие, и наше государство сигнализирует об этом союзникам.

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Фейгин отметил, что план украинского контрнаступления разрабатывается вместе с военными Пентагона. Следовательно, контрнаступательный процесс уже идет.

Оппозиционер убежден, что Украина уже не увидит большого наступления российского войска, похожего на то, что было в начале войны.

Нет профессиональной армии

Во-первых, в России уже нет профессиональной армии, а есть "любительская", в которую входят мобилизованные, "зеки" и т.д.

Профессиональная армия израсходована, она и так была слабенькая, но те 50 – 60 ударных тысяч, которые были лучшими, уже потрачены, их нет,

– добавил оппозиционер.

Нет необходимой техники

Во-вторых, Россия потратила свою технику Говорят, что у России есть еще 1800 танков, однако возникает логичный вопрос: "Сколько из них на ходу?", заметил Фейгин.

Он упомянул информацию о накоплении авиации россиян недалеко от границ, однако отметил, что за этот год Украина получила большое количество противоавиационного и противотанкового оружия. Так что пойти навалой, как год назад, врагу уже не удастся.

К тому же в России наблюдаются внутренние проблемы, акцентировал говорящий. К примеру, ПВК "Вагнера" ограничили доступ к оружию. Фейгин назвал это своеобразной формой саботажа.

Не могут собраться для наступления

В-третьих, места скопления россиян видят американские спутники, передают информацию, и ВСУ работают по этим точкам. То есть россияне не могут собраться ни в одном месте, чтобы организовать ударный кулак, резюмировал Фейгин.

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