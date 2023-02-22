Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін. За його словами, для українського контрнаступу необхідна потужна західна зброя і наша держава сигналізує про це союзникам.

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Фейгін зауважив, що план українського контрнаступу розробляється разом із військовими Пентагону. Отже, контрнаступальний процес уже йде.

Опозиціонер переконаний, що Україна вже не побачить великого наступу російського війська, схожого на той, що був на початку війни.

Немає професійної армії

По-перше, у Росії уже немає професійної армії, натомість є "любительська", до якої входять мобілізовані, "зеки" тощо.

Професійна армія витрачена, вона і так була слабенька, але ті 50 – 60 ударних тисяч, які були найкращими, вже витрачені, їх нема,

– додав опозиціонер.

Немає необхідної техніки

По-друге, Росія витратила свою техніку. Кажуть, що у Росії є ще 1800 танків, однак виникає логічне питання: "Скільки з них на ходу?", зауважив Фейгін.

Він згадав інформацію про накопичення авіації росіян неподалік кордонів, однак наголосив, що за цей рік Україна отримала велику кількість протиавіаційної та протитанкової зброї. Отже піти навалою, як рік тому, ворогові вже не вдасться.

До того ж в Росії спостерігаються внутрішні проблеми, акцентував мовець. Наприклад, ПВК "Вагнера" обмежили доступ до зброї. Фейгін назвав це своєрідною формою саботажу.

Не можуть зібратися для наступу

По-третє, місця скупчення росіян бачать американські супутники, передають інформацію, і ЗСУ працюють по цих точках. Тобто росіяни не можуть зібратися в жодному місці, аби організувати ударний кулак, резюмував Фейгін.

Фейгін про плани російської армії: дивитись відео

В Росії спостерігаються внутрішні проблеми