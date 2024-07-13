Ждать ли в июле резкого похолодания: синоптик удивила прогнозом

Чрезвычайная жара накрыла Украину в июле. Температура превысила +40 градусов и продолжает бить рекорды.

Но ждать ли украинцам резкого похолодания в ближайшие дни, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Похолодание в Украине

Синоптик рассказала, что по прогнозам, в выходные и начало следующей недели ожидается именно усиление жары.

Будет сильная жара, в частности, +35 – +39 градусов в большинстве областей. В Одессе, Николаеве и Херсоне, конечно, скажем так, "хуже" ситуация. Местами чрезвычайная жара по +40 – +41 градус,

– отметила эксперт.

Добавила, что такие погодные условия точно будут сохраняться до 17 июля. Возможно, что даже 16-го в большинстве регионов будет такая уже не такая сильная жара, то есть +35 – +39, а +28 – +34 градуса. То есть уже со вторника понемногу начнется небольшое ослабление.

Еще слабо ощутимое, скажем так. В южной части все же у нас остаются высокие значения температуры. Также добавляются Днепропетровская и Кировоградская области, – там +35 – +39 будет сохраняться. Николаев, Одесса и Херсон +40 – +41 до 17 числа и, в принципе, в этих регионах и до 19 июля будет удерживаться,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что с 16 июля на Западе и Севере станут немного ниже показатели, а уже с 19-го и по Югу будут ниже.

"Там уже жара будет спадать. Если до этого около +40, то будет +35. Тоже, конечно, жарко, но по крайней мере не такая опасная чрезвычайная жара", – подытожила синоптик.

Кстати, в целом для Украины абсолютный максимум температуры составляет +42 градуса. В частности, такие показатели были зафиксированы на метеостанции Луганск 12 августа 2010 года. Интересно, что сейчас по южным областям, особенно Одесская, Николаевская и Херсонская, снова можем приближаться к этим значениям.

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Температура на метеостанции отличается от домашнего термометра / Инфографика Укргидрометцентра