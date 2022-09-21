Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Впрочем, он убежден, что оккупанты не смогут мобилизовать многих украинцев на этих территориях.
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Многие мужчины уже выехали с оккупированных территорий
По данным Лысянского, значительное количество мужчин уже давно уехало с территорий, которые российские оккупанты захватили после начала полномасштабного вторжения. К примеру, его коллега сообщала, что в Херсоне почти не осталось мужчин – более 70% населения уехало.
На оккупированных территориях практически нет мужчин. На это они (оккупанты – 24 канала) не надеются. Совсем скоро мы увидим уже в россии такие кадры, как это было в ОРДЛО, где боевики проводили принудительную мобилизацию,
– отметил Лисянский.
Он добавил, что оккупанты пытаются дополнительно привлечь к войне еще около миллиона человек. Уже всевозможные губернаторы возглавляют мобилизационные штабы в россии, чтобы забирать безработных, людей, работающих на предприятиях, и т.д. Их бросят на фронт как "пушечное мясо".
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В россии объявили частичную мобилизацию: коротко
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