Про це 24 каналу розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. Утім, він переконаний, що окупанти не зможуть мобілізувати багатьох українців на цих територіях.

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Багато чоловіків вже виїхали з новоокупованих територій

За даними Лисянського, значна кількість чоловіків вже давно виїхала з територій, які російські окупанти захопили після початку повномасштабного вторгнення. До прикладу, його колега повідомляла, що в Херсоні майже не залишилося чоловіків – понад 70% населення виїхало.

На новоокупованих територіях практично немає чоловіків. На це вони (окупанти – 24 канал) не сподіваються. Зовсім скоро ми побачимо вже в росії такі кадри, як це було в ОРДЛО, де бойовики проводили примусову мобілізацію,

– зазначив Лисянський.

Він додав, що окупанти намагаються додатково залучити до війни ще близько мільйона осіб. Вже всякі губернатори очолюють мобілізаційні штаби в росії, щоб забирати безробітних, людей, які працюють на підприємствах тощо. Їх кинуть на фронт як "гарматне м'ясо".

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