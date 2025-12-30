Укр Рус
30 декабря, 11:02
Перед Новым годом Украину накроет снегом до 32 сантиметров: где ждать самые большие сугробы

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • На западе Украины, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ожидается снежный покров до 32 см.
  • В ночь на 1 января в Украине прогнозируются морозы от -5 до -13 градусов, с самыми низкими температурами в горных регионах, на севере и востоке.

В Украине сохраняется зимняя погода с сильными снегопадами и морозами. По прогнозу 31 декабря высота снежного покрова в некоторых регионах может превысить 30 сантиметров, а вечером ожидается метель.

Снегом будет заметать почти всю страну. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные портала Ventusky.

Где ожидается больше всего снега?

Больше всего снега прогнозируют на западе страны, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где слой снега может достигать 32 сантиметров. В большинстве других областей он будет колебаться от 4 до 10 сантиметров.

На утро 30 декабря наибольший снежный покров имеют:

  • Харьков – 12 сантиметров,
  • Сумы – 12 сантиметров,
  • Верхний и Нижний Можжевельник – 17 сантиметров,
  • Шепот – 20 сантиметров.

Только в Одесской области и отдельных южных регионах снега не ожидают.

В ночь на 1 января прогнозируют морозы от минус 5 до минус 13 градусов. Самые низкие температуры будут в горных регионах, на севере и востоке Украины.

Какой будет погода в начале января?

  • В январе 2026 года в Украине ожидается холоднее нормы. Средняя температура воздуха составит от минус 1 до минус 7°С. Осадков будет около 28–79 миллиметров, что соответствует норме.

  • Холоднее всего будет на востоке и севере, а в Крыму и на юге столбики термометров поднимутся до плюсовой температуры. Больше всего осадков прогнозируют в горах Закарпатья и Крыма.