"Уже идет, но никогда не объявят": Коваленко объяснил, почему "классической Третьей мировой" не будет

Третьей мировой в "классическом" понимании не будет, ведь теперь войны не начинаются по принципу объявленных – их маскируют под "операции". Они продолжаются в прокси-формах, локально, фрагментировано, в киберпространстве и в информационном поле.

Так считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Он прокомментировал противостояние в мире.

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Что рассказал руководитель ЦПД?

По словам Коваленко, сейчас мир живет в состоянии постоянной войны. Однако ее никогда не объявят, потому что это набор инструментов и конфликтов различной формы. "О мире из книг времен Второй мировой и после нее давно стоит забыть", – отмечает лейтенант. В частности:

Китай и США ведут противостояние через третьи страны.

ведут противостояние через третьи страны. Россия потеряла влияние на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также теряет Закавказье, но пытается воевать гибридно.

потеряла влияние на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также теряет Закавказье, но пытается воевать гибридно. На Ближнем Востоке Иран "проиграл свою самую большую битву", даже не объявляя ее – провал попытки тотального удара по Израилю, потери прокси в Сирии и в регионе. Зато Израиль сохранил свою инициативу, несмотря на давление, и подтвердил способность вести войну будущего. США ударили по Ирану и объявили о достижении целей.

Иран "проиграл свою самую большую битву", даже не объявляя ее – провал попытки тотального удара по Израилю, потери прокси в Сирии и в регионе. Зато Израиль сохранил свою инициативу, несмотря на давление, и подтвердил способность вести войну будущего. США ударили по Ирану и объявили о достижении целей. Войну против Украины страна-агрессор называет "СВО", в этом за ней стоит блок диктатур – КНДР, Иран, поддержка Китая.

Информационная кибервойна "вообще не знает границ" – продолжается в Европе, США, Азии и на Ближнем Востоке.

Войны больше не объявляют. Их просто ведут. И если мы до сих пор думаем, что главное – не допустить начала большой войны, мы опоздали. Она уже идет,

– подытожил Коваленко.

Напомним, недавно вспыхнул новый конфликт в Азии – из-за спорного участка возле храма самые масштабные за последнее десятилетие боевые действия начались на границе между Таиландом и Камбоджей.