Напряжение в Тайваньском проливе происходит в "очень чувствительное время для Пекина"

Об этом говорится в материале гонконгского издания South China Morning Post. Сообщается, что реакция Китая на ситуацию с Тайванем станет индикатором, на сколько Китай уверен в своих силах под руководством Си Цзиньпина.

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Обозреватели пишут, что напряжение в Тайванском проливе происходит в "очень чувствительное время для Пекина", поскольку Си Цзиньпин собирается в третий раз стать лидером КНР.

Согласно Конституции Китая, с 1982 года срок пребывания во главе КНР ограничивался двумя сроками. Однако в 2018 году были приняты изменения, позволяющие Си Цзиньпину уже осенью 2022 года переизбраться на третий срок. Поэтому на ситуацию в Китае следует смотреть сквозь призму выборов.

Помимо предстоящего переизбрания Си Цзиньпина экономике КНР навредила пандемия COVID-19. Также у Пекина ухудшаются отношения с Западом на фоне молчаливой поддержки вторжения россии в Украину.

Аналитики, информированные о настроениях в Пекине, сказали South China Morning Post, что приоритет для Китая – это избежать какого-либо большого потрясения в отношениях с США перед съездом Компартии осенью.

Китайско-американские связи не могут еще больше ухудшиться. И такой тон установила партия в сообщения о потенциальном визите Пелоси на Тайвань. Пекин очень обеспокоен эскалацией ситуации, особенно если начнется конфликт из-за ошибки,

– сказал изданию анонимный аналитик.

Си Цзиньпин захочет произвести впечатление, что он контролирует ситуацию

Экономист Китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус заявил, что для Китая визит Пелоси на Тайвань – "это брошенная перчатка". Для США, по его словам, это превращение простой поездки политика в оружие.

"Обе стороны, кажется, чувствуют обязанность реагировать и, соответственно, сопротивляться", – сказал Джордж Магнус и добавил, что Си Цзиньпин захочет произвести впечатление, что он "контролирует ситуацию и тверд в решении того, что считает провокацией".

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Экономист предположил, что авторитет Си Цзиньпина может быть подорван, если лидер КНР не сможет выступить против США. Это повлияет на переизбрание китайского лидера на третий срок.

Эксперт по международным отношениям Китайского народного университета Ши Йонхон убежден, что Пекин не сделает ничего, что могло бы перерасти в военный конфликт.

Если Пелоси не посетит Тайвань, то Пекин заявит о победе

Бывший редактор партийной газеты Study Time Дэн Ювен отметил, что для Пекина лучшим сценарием была бы отмена визита Пелоси. Тогда, как объяснил Ювен, Си Цзиньпин заявил бы о большой победе.

Он смог бы приписать себе успешное сдерживание и подтверждение сути тайваньской проблемы, а именно что люди вроде Пелоси не могут посещать остров,

– сказал Дэн Ювен.

Профессор Школы государственной политики Ли Куан Ю в Национальном университете Сингапура Альфред Ву считает, что визит Пелоси, скорее всего, будет неофициальным. Это Пекин тоже сможет провозгласить победой.

Он подчеркнул, что Си Цзиньпин может манипулировать внутренней пропагандой и способен распространить отпугивавшие США утверждения. Также, как сказал Ву, Си Цзиньпин из-за выборов пытается показать внутренней публике, что он силен, осуждая при этом США.

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Политолог Чикагского университета Дали Ян сказал, что напряжение между США и Китаем может быть выгодно Си Цзиньпину. В частности, потому, что внешний вызов помогает партии укрепить свою армию и подчеркнуть партийное лидерство.

В то же время директор вашингтонского Института анализа глобальной безопасности Гал Луфт предположил, что Пекин может запустить ракеты в направлении Тайваня или отправить еще больше военных кораблей к его побережью, если Пелоси совершит визит. Однако эксперт не видит причин для чрезмерной реакции со стороны Китая.

Что известно о напряжении в Тайваньском проливе

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