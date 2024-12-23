Путина это очень не устраивает: его встреча с Трампом может иметь много подводных камней

Дональд Трамп сообщил, что не против встретиться с Владимиром Путиным. Все для того, чтобы завершить войну в Украине как можно быстрее. Впрочем для Путина это может быть очень невыгодно.

Пока неизвестно точно, состоится ли встреча новоизбранного президента США с российским диктатором. Политолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, почему Путин не будет спешить встречаться с Трампом.

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Встретится ли Трамп с Путиным

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хочет с ним встретиться как можно скорее. Новоизбранный президент США также отметил, что готов встретиться с российским диктатором, чтобы остановить войну.

Трамп говорит, мол, если ты (Путин – 24 Канал) хочешь со мной встретиться, то для этого должны быть какие-то предпосылки. Будет ли вообще эта встреча – большой вопрос. Например, где она должна происходить? Сомнительно, что Трамп поедет в Монголию, чтобы с Путиным встретиться,

– отметил Тарас Загородний.

Обратите внимание! Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. В то же время во время визита диктатора в страну в сентябре 2024 года, его не арестовали. Представитель правительства Монголии тогда объяснил, что в Монголии не могли арестовать Путина из-за энергетической зависимости его государства от России.

К тому же непонятно, будет ли Путин готов выполнить условия Трампа, ведь даже предыдущая позиция со стороны команды новоизбранного президента по войне России против Украины, категорически не устраивают Россию. Например, говорится об остановке боевых действий по линии разграничения.

"Россияне откровенно "быкуют", и Путина это не устраивает. Он хочет, чтобы Украина покинула Запорожье, Херсон и Донецкую область и тому подобное. Может ли в целом состояться встреча? Может, но что Путин скажет Трампу?", – подметил политолог.

Какой будет дальнейшая политика Трампа

Кроме того, стоит заметить, что позиция Трампа по войне в Украине пока не сформирована окончательно. Как пояснил политолог, его заявления о завершении войны "за 24 часа" вообще не касались Украины, а были направлены на американских избирателей. Сейчас же стратегия Трампа в процессе разработки.

Трамп как акула – он чувствует слабость россиян. Например, его реакция на то, что россиян погнали из Сирии: это же демонстрация их бессилия, что они ничего не могут контролировать. Также демонстрацией бессилия россиян является присутствие украинцев на их территории,

– подчеркнул Загородний.

В общем время в этом вопросе работает против России. К тому же Трамп может делать вещи, которые непосредственно не связаны с Украиной, и все равно будут помогать нам. Например, Трамп никогда не скрывал свое намерение увеличить количество американского газа и нефти на рынке. Это уже прямо повлияет на экспорт российских нефтепродуктов.

Кроме того, новоизбранный президент США откровенно озвучивал, что планирует серьезно давить на Китай экономически, что в свою очередь, также будет иметь последствия для России.