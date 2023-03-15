Путину нужно больше "пушечного мяса": в России хотят набрать в армию еще 400 тысяч человек

С сентября 2022 года в России продолжается так называемая частичная мобилизация, ведь соответствующего приказа о ее прекращении не было. Хотя в Кремле отмечают, что он не нужен. Вместе с тем, все данные указывают на то, что Путину не хватает живой силы, поэтому он планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников.

Как отмечают СМИ, с 1 апреля 2023 года на территории России начнется вторая волна набора контрактников в армию. Следует сказать, что для этого даже минобороны вражеского государства разослало в регионы документы, в которых говорится о количестве людей, которых нужно призвать на службу.

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В Кремле все отрицают

Скорее всего, "стахановские задачи" по набору людей в российскую армию будут выполнять военные комиссариаты и губернаторы регионов. Скажем, в Челябинской и Свердловской областях им следует отправить на гибель около 10 тысяч человек, а в Пермском крае – 9 тысяч.

Более того, жители Воронежской области жаловались на то, что с середины февраля им активнее начали вручать повестки. Власти региона пытались это объяснить тем, что нужно "исключительно актуализировать данные военного учета".

Кроме того, спикер президента России Дмитрий Песков вообще поспешил заверить, что руководство государства не планирует никаких дополнительных мобилизационных мер.

В Кремле нет таких обсуждений,

– сказал главный рупор месседжей Путина.

Что бы там ни говорили в Москве, однако реальность такова, что Вооруженные Силы каждый день громят оккупантов. Потому и не удивительно, что "второй армии мира" нужно больше живой силы.

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