Будет ли заморозка войны в 2026: эксперты назвали факторы, которые повлияют на решение Путина

Есть шанс, что война России против Украины в 2026 году может перейти в состояние так называемой заморозки, когда боевые действия останавливаются, но полноценного мирного соглашения не подписывают. В таком случае фронт просто фиксируется на текущих позициях, без окончательного решения конфликта.

Украина постоянно выражает готовность обсудить условия прекращения активных боевых действий, но Россия на диалог не настроена. Какие факторы могут заставить Владимира Путина пойти на конструктивные переговоры и прекращение боевых действий уже в этом году для 24 Канала разобрали политические аналитики и эксперт.

Интересно Путин заявил, что лучше остановить войну полностью, а не "приостановить"

Какая самая большая угроза для Путина?

Российский диктатор может потерять власть не из-за протестов или оппозиции, а из-за собственного окружения. Именно эти люди способны стать реальной угрозой для кремлевского режима.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сегодня в России нет силы, которая могла бы организовать массовое сопротивление власти.

Но здесь не надо революции или какой-то мощной оппозиции. Как только он становится слабым, его окружение делает дворцовый переворот. Именно этот момент для Путина является чрезвычайно опасным,

– подчеркнул он.

К тому же многие представители российской верхушки имеют имущество и интересы за рубежом. Из-за санкций они потеряли доступ к части своих активов, что вызывает недовольство среди элит.

По репутации Путина бьют и украинские удары по территории России. В частности, атаки дронов на Петербург демонстрируют, что даже крупные российские города не могут чувствовать себя полностью защищенными.

Элиты России недовольны: смотреть видео

Фактор экономики

Российская экономика все сильнее ощущает последствия войны, а среди элит уже звучат сигналы о необходимости ее завершения. Одной из главных проблем для Кремля становится растущий дефицит бюджета.

По словам консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, власти России постепенно подходят к моменту, когда будут вынуждены принимать крайне непопулярные решения для спасения экономики.

Среди возможных шагов он назвал замораживание банковских вкладов граждан или даже ограничение социальных выплат. Ус напомнил, что подобные меры уже применялись в последние годы существования Советского Союза. Если Кремль пойдет таким путем, последствия для страны могут быть очень серьезными.

Эксперт считает, что российские власти также могут прибегнуть к сокращению расходов на бюджетную сферу, повышению налогов, печатанию денег или продаже золотовалютных резервов. В то же время в Кремле понимают, что такие шаги лишь усилят недовольство в обществе.

Ухудшение экономической ситуации может создать серьезные риски для стабильности внутри России. Именно поэтому вопрос завершения войны становится все более актуальным не только для общества, но и для российских элит.

Что происходит с экономикой России: смотреть видео

При каких условиях Путин пойдет на заморозку?

Сценарий приостановления боевых действий без подписания полноценного мирного соглашения остается вполне реальным. В таком случае стороны могут ограничиться техническим документом о прекращении огня, который подпишут военные представители Украины и России вдоль действующей линии фронта, считает политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется завершить горячую фазу войны до ноября 2026 года и уже понимает возможные шаги для достижения соответствующих договоренностей. Говорится о плане и определенных наработках по прекращению активных боевых действий, однако реализация этого сценария зависит от ряда условий, в частности от поддержки партнеров и ситуации на фронте.

Сейчас сложно говорить о возможных гарантиях безопасности или политических договоренностях между Киевом и Москвой. Даже если боевые действия будут остановлены, это вряд ли будет означать окончательное урегулирование конфликта.

Подобный сценарий напоминал бы очередную попытку заморозки войны, похожую на предыдущие договоренности по Донбассу. Рейтерович считает, что в случае паузы в войне европейские страны продолжат поддерживать Украину финансово и военно. В то же время Россия может использовать передышку для восстановления своих ресурсов и подготовки к новым агрессивным действиям в будущем.

Он также обратил внимание на особенности российского общества. Большинство граждан поддержит любое решение Путина – как продолжение войны, так и ее прекращение. Российская пропаганда способна подать любой результат как победу Кремля.

Отдельной причиной, по которой Путину может быть выгодна именно заморозка конфликта, а не полное завершение войны, является вопрос демобилизации. В случае формального мира пришлось бы возвращать домой значительное количество военных, что создало бы для власти дополнительные риски.

Готовность Кремля к прекращению боевых действий зависит сразу от нескольких факторов: ситуации на фронте, состояния российской экономики и давления со стороны международных партнеров. Именно совокупность этих факторов может заставить Путина пересмотреть свою позицию.

Но пока признаков того, что российский президент готов к замораживанию войны, немного. Эксперт предположил, что Кремль до сих пор рассчитывает на изменения ситуации на поле боя или на усиление давления США на Украину.

А среди ближайшего окружения Путина остается узкий круг людей, которые полностью поддерживают продолжение войны и получают выгоду от нынешней системы. Именно они в свое время активно подталкивали Кремль к агрессии против Украины.

В то же время значительная часть российской элиты уже демонстрирует усталость от войны и экономических проблем. Они не готовы открыто выступать против власти, но все чаще сигнализируют о необходимости перемен.

Но большинство элиты устала, она в депрессии и апатии. Но они не будут выступать против или устраивать мятеж. Они, грубо говоря, плывут по течению, и надеются, что Путин сделает правильные выводы и завершит войну,

– отметил Рейтерович.

Зато доктор философских наук Виталий Надурак считает, что Путин может согласиться на реальные уступки в переговорах только тогда, когда почувствует угрозу собственной жизни.

Именно личная безопасность является главной ценностью для российского диктатора, который годами уделяет значительное внимание вопросам здоровья и долголетия.

Есть вещь, которая для него очень ценна – это его жизнь. Поэтому я думаю, что он будет готов пойти на реальные уступки, когда будет угроза его жизни. Это его волнует. Если до этого дойдет, например, из-за бунта, то здесь он сможет уступить,

– предположил Надурак.

Готов ли Путин к прекращению войны: смотреть видео