Будет много пленных, – Арестович предупредил, что издевательство над пленными – преступление

Алексей Арестович призвал украинцев не издеваться над российскими пленными. Ведь такие действия запрещены нормами международного права.

Поскольку вооруженные силы Украины на некоторых участках пошли в контрнаступление, теперь будет много пленных. Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил на брифинге 27 марта, сообщает 24 канал.

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Хочу еще раз напомнить всем нашим военным, гражданским и силам теробороны, что издевательства над пленными являются военным преступлением, что в соответствии с международным правом,= не имеет амнистии и срока давности,

– сказал Арестович.

Он отметил, что Украина – европейское государство с европейской армией. Поэтому с пленными должен обращаться в соответствии с правилами Женевской конвенции.

Смотрите видео с брифинга Арестовича: