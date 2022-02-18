Будет или не будет: сколько украинцев считают высокой вероятность вторжения России
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Западные лидеры считают высокой вероятность того, что Россия все-таки нападет на Украину. Украинские граждане в этом не столь уверены: лишь 19% считают возможность вторжения высокой.
Результаты социологического опроса обнародовала группа "Рейтинг". Опрашивали украинских граждан 16 – 17 февраля 2022 года.
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Как оценивают динамику военной угрозы украинцы
- вероятность полномасштабного вторжения России – высокая: 19% опрошенных;
- средняя: 33%;
- низкая: 20%;
- нет никакой угрозы: 25%.
Интересно, что мнение украинцев относительно возможного наступления государства-агрессора существенно отличается по регионам. Так на Западе не видят угрозы 14% опрошенных, на востоке – 42%.
Украинцы думают, что ВСУ смогут отбить атаку
Уверены в силах ВСУ большинство украинских граждан. 64% опрошенных верят, что наши военные смогут отразить наступление противника. Треть опрошенных – не могут утверждать это с уверенностью.Обратите внимание! За последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время уверенность в том, что наша армия может дать отпор, выросла с 58 до 64%.
Оценка украинцами возможности вторжения / Скриншот с сайта "Рейтинга"
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Что известно об опросе:
- Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
- Выборочная совокупность: 1722 респондента.
- Метод опроса: CATI телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.
- Сроки проведения: 16 – 17 февраля 2022 г.
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