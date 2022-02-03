Будет очень много погибших россиян, – Чалый о возможном новом наступлении на Украину
В России известные люди призывают власть не осуществлять полномасштабное вторжение в Украину – собрали даже соответствующие подписи. Все понимают, что в случае новой агрессии будет много погибших россиян.
Об этом сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заверил, что новое наступление нанесет ущерб не только Украине, но и самой России.
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"Мы большая страна и действительно в таком столкновении будет много погибших россиян. Я думаю, что в России сейчас совпали настроения у части тех людей, которые дают советы Кремлю", – отметил Чалый.
Они видят, что в этой игре "атакой в лоб" не смогут достичь результатов,
– добавил он.
Общие настроения россиян, которые являются сторонниками мира, начинают инициировать демонстрации и такие письма к власти. Стоит заметить, что такие настроения появляются не только в обществе, но и в Кремле.
"Уверен, если бы для Путина это было категорически неприемлемо, то эти маленькие демонстрации задавили бы еще в зародыше", – заметил Чалый.Обратите внимание! Полное интервью с Валерием Чалым в программе "Первые лица" вы можете посмотреть здесь.
Чалый о вероятном новом наступлении России: смотрите видео
Призыв россиян к миру: что известно
- Известные российские деятели обратились в Кремль с "Заявлением сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".
- Среди подписантов есть ученые, писатели, журналисты, правозащитники, музыканты и другие известные люди.
- Основная мысль в заявлении такова – военная конфронтация угрожает существованию самой России.
- Правозащитник Лев Пономарев, который является первым подписантом, в эфире 24 канала сказал, что ему и коллегам стыдно за действия российских властей.