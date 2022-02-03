Будет очень много погибших россиян, – Чалый о возможном новом наступлении на Украину

В России известные люди призывают власть не осуществлять полномасштабное вторжение в Украину – собрали даже соответствующие подписи. Все понимают, что в случае новой агрессии будет много погибших россиян.

Об этом сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заверил, что новое наступление нанесет ущерб не только Украине, но и самой России.

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"Мы большая страна и действительно в таком столкновении будет много погибших россиян. Я думаю, что в России сейчас совпали настроения у части тех людей, которые дают советы Кремлю", – отметил Чалый.

Они видят, что в этой игре "атакой в лоб" не смогут достичь результатов,

– добавил он.

Общие настроения россиян, которые являются сторонниками мира, начинают инициировать демонстрации и такие письма к власти. Стоит заметить, что такие настроения появляются не только в обществе, но и в Кремле.

"Уверен, если бы для Путина это было категорически неприемлемо, то эти маленькие демонстрации задавили бы еще в зародыше", – заметил Чалый.

Полное интервью с Валерием Чалым в программе "Первые лица" вы можете посмотреть здесь

Чалый о вероятном новом наступлении России: смотрите видео

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