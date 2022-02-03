Про це сказав експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що новий наступ завдасть шкоди не лише Україні, а й самій Росії.

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"Ми велика країна й справді в такому зіткненні буде багато загиблих росіян. Я думаю, що в Росії зараз збіглися настрої в частини тих людей, які дають поради Кремлю", – зазначив Чалий.

Вони бачать, що у цій грі "атакою в лоб" не зможуть досягти результатів,

– додав він.

Загальні настрої росіян, які є прихильниками миру, починають ініціювати демонстрації та такі листи до влади. Варто зауважити, що такі настрої з'являються не лише в суспільстві, а й у Кремлі.

"Впевнений, якби для Путіна це було категорично неприйнятно, то ці маленькі демонстрації задавили б ще в зародку", – зауважив Чалий.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Валерієм Чалим у програмі "Перші особи" ви можете переглянути тут.

Чалий про ймовірний новий наступ Росії: дивіться відео

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