Про це сказав експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що новий наступ завдасть шкоди не лише Україні, а й самій Росії.
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"Ми велика країна й справді в такому зіткненні буде багато загиблих росіян. Я думаю, що в Росії зараз збіглися настрої в частини тих людей, які дають поради Кремлю", – зазначив Чалий.
Вони бачать, що у цій грі "атакою в лоб" не зможуть досягти результатів,
– додав він.
Загальні настрої росіян, які є прихильниками миру, починають ініціювати демонстрації та такі листи до влади. Варто зауважити, що такі настрої з'являються не лише в суспільстві, а й у Кремлі.
"Впевнений, якби для Путіна це було категорично неприйнятно, то ці маленькі демонстрації задавили б ще в зародку", – зауважив Чалий.
Чалий про ймовірний новий наступ Росії: дивіться відео
Заклик росіян до миру: що відомо
- Відомі російські діячі звернулися до Кремля із "Заявою прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".
- Серед підписантів є вчені, письменники, журналісти, правозахисники, музиканти та інші відомі люди.
- Основна думка у заяві така – військова конфронтація загрожує існуванню самої Росії.
- Правозахисник Лев Пономарьов, який є першим підписантом, в ефірі 24 каналу сказав, що йому та колегам соромно за дії російської влади.