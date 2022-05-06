Будет очень тепло, но на Западе – грозы: прогноз погоды на 7 мая

Погода в Украине в субботу, 7 мая, будет довольно приветливой. В большинстве областей – солнечно. Дожди с грозами возможны только на Западе.

Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +18...+20 градусов. Немного холоднее будет на Востоке. В частности, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – +16. Во временно оккупированном Крыму – +14…+16.

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Прогноз синоптиков

Еще более теплый прогноз для Закарпатья. Там прогнозируют +19…+21. В Киеве суббота тоже будет теплой и солнечной – днем обещают +17…+19 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в субботу следует ожидать много солнца и голубого неба с белыми облачками, преимущественно в областях будет сухо.

Ветер – юго-восточного направления, будет небольшим или умеренным.

На Западе – дожди

В западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Кроме того, вечером небольшой дождь может накрыть Житомирщину, а влажная облачность распространится на Киевщину и Черниговщину.

Однако, по словам Диденко, серьезных осадков не должно быть.

Обратите внимание! Синоптики предостерегают, что 8 и 9 мая по территории Украины будет проходить атмосферный фронт. В эти дни дождей с грозами может прибавиться. Советуют не выходить из дома без зонтика.

10 мая еще тоже может немного дождить, а уже 11 – будет светить солнце, хотя в Центре станет холоднее.

Ночи все равно холодные

Ночью на Востоке, в Центре и на Севере будет еще холодно – +3...+7. На Юге и Западе – несколько теплее – +6…+11 градусов. Поэтому синоптики советуют пока не прятать в шкаф теплые одеяла и пижамы.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +19...+21

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +18...+20

Сумы – +18...+20

Полтава – +18...+20

Днепр – +18...+20

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск – +14...+16

Харьков – +16...+18

Киев – +18...+20



Погода 7 мая / Карта Укргидрометцентра