"Как-то будет", "пересидим" и пустые эвакуационные автобусы – это безответственность, – Гайдай

Российские оккупанты совершают активные обстрелы городов на Востоке Украины. Местных жителей призывают эвакуироваться, но некоторые решают пренебрегать собственной безопасностью и жизнью.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что следующая неделя может быть очень тяжелой, ведь россияне готовят масштабное наступление. У мирных жителей есть последний случай эвакуироваться в безопасное место.

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Эвакуация спасает жизнь

Храбрые воины ВСУ готовы "горячо" встретить оккупантов. Для их максимальной эффективности гражданам следует выполнить только одно указание – позаботиться о своей безопасности.

Гайдай призывает воспользоваться случаем и уехать в безопасные регионы, иначе последствия могут оказаться роковыми. И даже несмотря на опасность, не все жители Лисичанска готовы покидать свои дома.

"Пересидим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что смогут увидеть? Это упрямство? Это безответственность? Вы готовы добровольно погибнуть?

– возмущен Гайдай.

Он добавил: Рубежное, Попасное и Горное общество уже вскоре могут повторить судьбу Мариуполя, поэтому не стоит обесценивать невероятные усилия, которые Украина предпринимает для спасения своих граждан.

Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других,

– добавил Гайдай.

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