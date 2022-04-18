Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наступний тиждень може бути дуже важким, адже росіяни готують масштабний наступ. У мирних мешканців є остання нагода евакуюватися у безпечне місце.

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Евакуація рятує життя

Хоробрі воїни ЗСУ готові "гаряче" зустріти окупантів. Для їхньої максимальної ефективності громадянам слід виконати лише одну вказівку – потурбуватися про свою безпеку.

Гайдай закликає скористатися нагодою та виїхати у безпечні регіони, інакше наслідки можуть бути фатальними. Та навіть попри небезпеку не всі мешканці Лисичанська готові покидати свої домівки.

"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?! Це впертість? Це безвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?

– обурений Гайдай.

Він додав: Рубіжне, Попасна та Гірська громада вже незабаром можуть повторити долю Маріуполя, тому не варто знецінювати неймовірні зусилля, які Україна робить для порятунку своїх громадян.

Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших,

– додав Гайдай.

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