Будет предметом обсуждения – Ковалевский предположил, отдаст ли Беларусь оружие и технику России

В Генштабе ВСУ предполагают, что из-за больших потерь в технике российские военные могут получить вооружение от белорусской армии. Сами белорусы считают, что Путин может поставить такое условие перед Лукашенко.

Об этом 24 каналу рассказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. Он считает, что белорусское вооружение значительно уступает потенциалу российской и украинской армии.

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По его словам, это только подтверждает предположение, что Россия потеряла много техники в войне против Украины.

И для того чтобы ей двигаться дальше, нужна помощь. Я не буду удивлен, если Путин поставит такое условие Лукашенко,

– заявил Ковалевский.

Но, как считает он, Лукашенко опытный переговорщик, знающий, как вести переговоры и выбивать себе определенные вещи. "Поэтому это вполне вероятно будет предметом для обсуждения", – отметил Ковалевский.

Сможет ли Лукашенко усилить свою армию терробороной? По его мнению, это невозможно даже вообразить.

"Особенно по примеру Украины, потому что у нее есть то, чего нет в Беларуси – когда государство и народ понимают друг друга и создают одно целое. А в Беларуси государство само по себе, люди – сами по себе", – говорит он.

Ковалевский не понимает, кто сегодня в терробороне Беларуси будет тягаться за Лукашенко.

И против кого эта терроборона будет работать? Против украинцев? Но белорусы не будут угрожать украинцам. Разве что России, но она слишком сильна для Беларуси,

– добавил он.

К слову, в Генштабе ВСУ считают, что из-за больших потерь в технике россиян вооружение им могут предоставить белорусы. Также не исключено, что территорию Беларуси у украинской границы государство-агрессор использует для своей военной базы.

В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что о масштабном вторжении со стороны Беларуси не говорится. Но если у белорусского командования появится приказ атаковать Украину, то убеждает глава ГУР, разведка об этом узнает обязательно.

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