Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, если серьезные дискуссии о седьмом пакете санкций начнут летом – в конце июня – в июле, то есть уже сейчас, то закончить его смогут до сентября.

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Ибо он будет пробиваться очень тяжело, медленнее,

– убежден Ауштрявичюс.

К тому же многие высокопоставленные чины и евродепутаты летом уезжают в отпуска. Такое "летнее настроение", как говорит депутат, играет не на руку согласованию седьмого пакета.

Однако, главное, чтобы следующие санкции были в повестке дня, ведь есть еще много рычагов влияния, которые могут нанести болезненный удар Кремлю.

"Нужно согласиться, что экономическая ситуация и вообще прогнозы в Евросоюзе не очень дружелюбны, и рост инфляции, рост цен на энергетику многие связывают с санкционной политикой, хотим мы этого или нет", – пояснил Ауштрявичюс.

Он добавил, что, чтобы опровергать и объяснять это, нужно участвовать не в одной дискуссии. Нужно, так сказать, менять мышление, а это занимает время.

А если есть такие заинтересованные политики, как Орбан, которые, по-моему, на прямом канале с Москвой, то чего мы можем ожидать? Конечно, пробиваться такой вопрос будет очень тяжело,

– подытожил литовский политик.

Пятрас Ауштрявичюс рассказал о седьмом пакете санкций: смотрите видео

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